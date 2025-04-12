Лекция-концерт «Космический джаз»
Красноармейская улица, 166
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
В День Космонавтики поговоришь о темах далёких планет и межзвёздных миров в джазе. А ещё услышишь самые космические композиции джазовых исполнителей! Проект «Джаз для нас» открывает двери в мир истории джазового искусства. Стили и направления джаза, взаимодействие джаза и классики, этнические формы, опыты в сфере массовой музыки, страницы жизни и творчества знаменитых джазменов, истории появления популярных композиций и многое другое в формате научно-популярных лекций с музыкальным сопровождением. Громкая история джаза в непринуждённой атмосфере клуба «Эссе». Автор проекта и спикер — Елена Лубяная, кандидат искусствоведения, лауреат международных джазовых конкурсов, педагог кафедры эстрадно-джазовой музыки Ростовской государственной консерватории имени С. В.
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