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Квиз по вселенной Миядзаки

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Квиз по вселенной Миядзаки — это вечер для тех, кто до сих пор пересматривает историю маленькой ведьмочки и мечтает пройтись по лугам вместе с Хаулом. Будут: — вопросы по сюжету — музыкальные отрывки из фильмов — неожиданные факты о создании картин — дружелюбная атмосфера, в которой хочется говорить о любимом Цена: 200 руб. + время в Ц

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