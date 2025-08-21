Квиз по вселенной Миядзаки — это вечер для тех, кто до сих пор пересматривает историю маленькой ведьмочки и мечтает пройтись по лугам вместе с Хаулом. Будут: — вопросы по сюжету — музыкальные отрывки из фильмов — неожиданные факты о создании картин — дружелюбная атмосфера, в которой хочется говорить о любимом Цена: 200 руб. + время в Ц