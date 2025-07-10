Тематический ностальгический квест. Вроде бы детский мультфильм… но мы-то знаем, что там — и философия, и тонкий юмор, и целая вселенная. Приходи вспоминать, угадывать, спорить и смеяться вместе — будет квиз, где каждый найдёт своего Смешарика. — Кто построил дирижабль? — Что читал Бараш? — И почему у Пина был акцент? Можно приходить командой или поодиночке — организаторы найдут, с кем тебе объединиться.