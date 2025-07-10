Квиз по Смешарикам: ностальгия с подвохом
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 600₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Тематический ностальгический квест. Вроде бы детский мультфильм… но мы-то знаем, что там — и философия, и тонкий юмор, и целая вселенная. Приходи вспоминать, угадывать, спорить и смеяться вместе — будет квиз, где каждый найдёт своего Смешарика. — Кто построил дирижабль? — Что читал Бараш? — И почему у Пина был акцент? Можно приходить командой или поодиночке — организаторы найдут, с кем тебе объединиться.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи