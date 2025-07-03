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Квиз по сериалу «Друзья»

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 420₽ до 1200₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Тематический квиз для всех фанатов легендарного ситкома. Готов проверить, насколько хорошо ты знаешь Росса, Рэйчел, Чендлера, Монику, Джоуи и Фиби? Чем закончилась история с диваном? И наконец — была ли у них пауза? Тебя ждут: — Остроумные вопросы по всем сезонам — Уютная атмосфера, как в «Central Perk» — Дружеские баталии за звание главного эксперта по «Друзьям» — И, конечно, вкуснейший кофе Собирай команду (или приходи в одиночку — тебе найдут компанию), чтобы вместе вспомнить лучшие моменты любимого сериала. Запись обязательна (кнопка выше).

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