Тематический квиз для всех фанатов легендарного ситкома. Готов проверить, насколько хорошо ты знаешь Росса, Рэйчел, Чендлера, Монику, Джоуи и Фиби? Чем закончилась история с диваном? И наконец — была ли у них пауза? Тебя ждут: — Остроумные вопросы по всем сезонам — Уютная атмосфера, как в «Central Perk» — Дружеские баталии за звание главного эксперта по «Друзьям» — И, конечно, вкуснейший кофе Собирай команду (или приходи в одиночку — тебе найдут компанию), чтобы вместе вспомнить лучшие моменты любимого сериала. Запись обязательна (кнопка выше).