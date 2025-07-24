На квизе проверят, кто ты: мастер воды, огня, воздуха, земли — или всё сразу? Квиз подходит тем, кто вырос с историей Аанга, пел вместе с дядюшкой Айро и переживал за судьбу всего мира. Тебя ждёт: — Вопросы по сюжету, лору, цитатам и не только — Атмосфера вечернего Циферблата — Жасминовый чай, печеньки и погружение в любимую вселенную Можно приходить командой или поодиночке — организаторы найдут, с кем тебе объединиться. Стоимость — 200р + время в Ц