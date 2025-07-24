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Квиз по Аватару

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

На квизе проверят, кто ты: мастер воды, огня, воздуха, земли — или всё сразу? Квиз подходит тем, кто вырос с историей Аанга, пел вместе с дядюшкой Айро и переживал за судьбу всего мира. Тебя ждёт: — Вопросы по сюжету, лору, цитатам и не только — Атмосфера вечернего Циферблата — Жасминовый чай, печеньки и погружение в любимую вселенную Можно приходить командой или поодиночке — организаторы найдут, с кем тебе объединиться. Стоимость — 200р + время в Ц

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