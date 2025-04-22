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Культурные выходки

Циферблат
проспект Соколова, 46

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1500₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Ежегодный фестиваль, объединяющий творчество и культурные традиции. На лучших площадках Ростова-на-Дону пройдут театральные представления, мастер-классы, лекции по литературе и искусству, концерты и интерактивные программы. 6 дней культурных приключений — звучит как вызов, правда? 6 дней, наполненных творчеством, музыкой, спектаклями, мастер-классами, вкусной едой и самыми тёплыми моментами с близкими.

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