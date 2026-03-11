Роскошь, власть и роковой заговор Юсуповы — это не просто «самая богатая семья империи». Это состояние, сопоставимое с императорским. Это дворцы в Петербурге, Москве и Крыму. Это коллекции, которым завидовали европейские монархи. Это род, вокруг которого столетиями ходили слухи о проклятии. Как ногайские князья стали теневыми хозяевами столицы? Как можно быть богаче Романовых — и остаться при дворе? Какие сделки с властью они заключали — и какую цену заплатили? Разберут: — как Юсуповы породнились с императорским домом и почему их имя навсегда связано с самым громким убийством ХХ века; — какие шедевры искусства они скупали по всей Европе и что скрывали их сокровищницы; — почему в роду повторялись трагедии, словно по роковому сценарию; — как они пережили революцию, эмиграцию и крушение мира, в котором были «королями без короны». Это будет разговор о власти, страхе, деньгах и цене влияния. Если тебе интересно, как стать богаче императора, как выжить среди придворных интриг, и можно ли устранить «демона» империи, не разрушив собственную судьбу — этот вечер для тебя. Спикер: Мария Братолюбова — Кандидат исторических наук Доцент ЮФУ, Автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу». Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: — увлекательное погружение в историю; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись по номеру тел.