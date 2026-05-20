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Культограм: Скандал, талант и власть. Игра Кшесинской

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Лекция о женщине, которая умела главное — вызывать реакцию. Матильда Кшесинская — имя, вокруг которого всегда был шум, споры и восхищение. Её либо обожали, либо ненавидели. Но случайных в её судьбе не было. Она покорила сцену — и оказалась в центре сплетен, интриг и чужих ожиданий. Её любили сильные мира сего, но приносило ли это счастье? Она стала №1 благодаря таланту — или связям? Роман с Николаем II —любовь или расчёт? И правда ли, что она влияла на Мариинский театр? Это не пересказ биографии — это разбор механики успеха. Как она держала внимание, выстраивала влияние и превращала скандал в ресурс — даже в конфликтах с Сергеем Дягилевым — и что они ей дали? Кшесинская — это не просто балет. Это кейс про влияние, репутацию и силу быть в центре внимания. Спикер: Мария Братолюбова — кандидат исторических наук, доцент ЮФУ, автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу» Запечатлеет всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: — увлекательный рассказ о Матильде Кшесинской; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.

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