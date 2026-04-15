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Культограм: Мировые хиты ХХ века

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

В этот вечер прозвучат легендарные композиции на французском, итальянском, английском и русском. Ты также узнаешь удивительные истории появления мелодий, ставших классикой мировой эстрады. На лекции-концерте прозвучат композиции Джона Леннона, Джо Дассена, Луи Армстронга, Адриано Челентано, Стинга, Патрисии Каас и других. Поёт на четырёх языках и рассказывает увлекательную лекцию — Sofia Rossa, очаровательная певица с проникровенным тембром. Волшебное фортепиано — Ангелина Келешян, виртуозная пианистка и солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова. На вечере ты узнаешь: — как срывали запись одной из самых популярных песен в мире; — какая композиция во всём мире исполняется также часто, как национальные гимны; — историю создания самой «американской» из всех итальянских песен. Эти мелодии объединяют поколения и остаются в сердце навсегда. Спикер: Sofia Rossa — певица, лауреат международных конкурсов. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: — концерт и увлекательное погружение в историю хитов ХХ века; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись по номеру тел.

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