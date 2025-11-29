Три женщины, три любви, три жены... Они стали прообразами Маргариты в произведениях Булгакова. Но кто же из них была настоящей Маргаритой для Мастера? Работа врачом, жизнь в «нехорошей квартире», воспоминания о Париже, отношения со Сталиным, слава, гонения и роковая встреча. А также любовь, которая оказалась сильнее смерти... Обо всем этом расскажет Полина Ларина — деятель искусств, драматург и кинорежиссер. Спикер: Полина Ларина — деятель искусств, создатель клуба PAROLE, сооснователь культурных вечеров LAVR. В стоимость билета входит: — увлекательный рассказ о писателе; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись с организатором по номеру телефона 89281245512