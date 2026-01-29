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Культограм: Леонардо да Винчи. Тайны гения

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Яркий рассказ о гении эпохи Возрождения от топового спикера проекта Культограм – Полины Касперович. Поговорят о гении эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Узнаешь, как один человек умудрился быть и художником, и учёным, и изобретателем, и даже модником. Поговорят о том, почему нам повезло, что да Винчи был бастардом, почему у Леонардо было столько незаконченных проектов, обсудят легендарную «Мону Лизу» и попробуешь разгадать её загадочную улыбку. Леонардо любил вечеринки и вкусно поесть, поэтому шеф-повар джаз клуба Эссе тебя приятно удивит. Спикер: Полина Касперович — сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик, член Евразийского художественного Союза. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, разговоры о прекрасном. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. Включено: — увлекательное путешествие в искусства; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись по номеру 89281245512

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