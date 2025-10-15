Искусство, которое не оставляет равнодушным: вечер Иване Шишкине. Запах сосновой смолы, прохлада тенистых дубов и тепло золотистой, напитанной солнцем ржи — образы на полотнах Ивана Шишкина, воспевающие величие и красоту природы, стали частью культурного кода и своего рода символами русской жизни. Недаром современники называли его «царём леса», «богатырём» и «народным художником». На встрече поговоришь о жизненном пути, принципах и творческом методе Шишкина, о его любви к России, о знакомых нам с детства и малоизвестных произведениях, а также узнаешь: — Как появились знаменитые шишкинские мишки — За что художник полюбил «царскую водку» — Как поссорился Иван Иванович с Архипом Ивановичем — Можно ли по картинам Шишкина определить породу дерева и состав почвы — Что художник считал своим идеалом счастья Спикер: Александра Иванкова — заведующая Отделом искусств Публичной библиотеки, культуролог, член Евразийского художественного Союза. Запечатлеет всё волшебство фотограф, который оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость билета входит: — увлекательное погружение в историю Ивана Шишкина — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная съемка Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись с организатором по номеру телефона 89281245512