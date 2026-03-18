Любимые мелодии солнечной страны и увлекательные истории о них на концерте-лекции «Лучшие итальянские песни». Прозвучат композиции Адриано Челентано, Рикки и Повери, Аль Бано и даже Лучано Паваротти. Ты услышишь всеми любимые песни Mambo italiano, Tu vuo' fa l’americano, Volare, Baila morena и многие другие. Уникальный тембр певицы Sofia Rossa перенесёт тебя в солнечное средиземноморье. А её интересная лекция погрузит в атмосферу итальянского праздника. София — выпускница Миланского университета, в совершенстве владеющая итальянским языком. За фортепиано — прекрасная Ангелина Келешян, солистка джазового оркестра им. Кима Назаретова. На яркой лекции-концерте ты узнаешь: — почему Челентано вдруг запел на русском — сколько блюд перечисляется в самой известной итальянской песне — о тайне одной ночи в Неаполе Спикер: Sofia Rossa — певица, лауреат международных конкурсов. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входят: — концерт и увлекательное погружение в историю итальянской музыки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись по номеру тел.