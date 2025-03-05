На ужине вспомнишь историю праздника 8 марта. Поговоришь о женщинах, которые меняли мир искусства, но их имена оставались в тени, а также просто волевых и талантливых женщинах. Героинями станут сестры Моцарта и Глинки, первая женщина-композитор, женщины, покорявшие космос и продвигавшие науку, мамы Энди Уорхола и Илона Маска, яркие Айрис Апфель и Эльза Скиапарелли и многие другие. 8 марта это далеко не только про цветы и подарки. Этот день, в первую очередь, про сильных женщин, менявших мир ! Спикер: Полина Касперович - сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги, член Евразийского художественного Союза. В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю праздника; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.