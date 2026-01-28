Какой была женщина-муза «М.Б.», которая вдохновила Бродского на написание тысячи любовных стихотворений? Как сентиментальный поэт из Ленинграда смог стать Нобелевским лауреатом и пригласить на танец королеву Швеции? И почему Венеция стала последним пристанищем вечного пилигрима? Любовь через расстояния и годы была спасением для Нобелевского лауреата и смыслом его жизни. Иосиф Бродский был необычным человеком своего времени. Он не боялся быть сентиментальным, любил кошек и терпеть не мог сухие вина. Преклонялся перед Ахматовой, но выше ценил творчество Цветаевой. На вечере будут показаны видеостихотворения «Иосиф Бродский. Прекрасная эпоха» Спикер: Полина Ларина — деятель искусств, создатель клуба Parole, организатор культурных завтраков и вечеров с винной дегустацией. Волшебные моменты вечера запечатлеет профессиональный фотограф. Включено: — увлекательный рассказ об Иосифе Бродском; — основное блюдо и десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись по номеру 89281245512