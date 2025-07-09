Искусство, которое не оставляет равнодушным: вечер о Фриде Кало. Фрида Кало — известная художница, а её образ один из самых узнаваемых в искусстве. Бунтарка, коммунистка, сквернословка, женщина,которая питала страсть к этой жизни несмотря на сложную судьбу. Её неординарная внешность, многочисленные романы, болезненный брак с Диего Риверой превратили её в легенду арт-мира. На встрече ты погрузишься в полную страстей и испытаний историю Фриды Кало и изучишь её главные произведения. Спикер: Марина Азатян — художник, искусствовед, кастомайзер. Запечатлеет всё волшебство фотограф, который оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость билета входит: — увлекательное погружение в историю Фриды; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка. Для компаний от 5 человек действует скидка 10%. Чтобы получить скидку, свяжись с организатором по номеру телефона 89281245512