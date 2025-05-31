Лекция посвящена истории женщины, которая всегда была честна и беспощадна в своих высказываниях, «Королеве второго плана» — Фаине Раневской. На ужине ты узнаешь как еврейская девочка Фанни Фельдман превратилась в одну из известнейших русских актрис ХХ века — легендарную Фаину Георгиевну Раневскую? Ведь когда она приехала в Москву, её не приняли ни в один театр, ни в одну школу. Её образы были великолепными, ироничными и запоминающимися. И лишь одну роль она так и не смогла полюбить — роль, которая подарила миру фразу «Муля, не нервируй меня!». Вместе с Полиной Лариной ты отправишься в путешествие во времени и проследишь жизненный путь «Королевы второго плана» от рождения в маленьком провинциальном Таганроге до покорения столицы. Спикер: Полина Ларина — деятель культуры, драматург, кинорежиссёр. В стоимость входят: - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.