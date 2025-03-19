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Культограм: Фаберже и ювелирное искусство Российской Империи

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Представь: пасхальное яйцо из золота и бриллиантов, внутри которого прячется миниатюрный сюрприз. Это не просто ювелирное украшение, а символ мастерства Карла Фаберже, который покорил мир. На этой встрече ты узнаешь: - Как мастерская Фаберже превратилась в мировой бренд. - Какие секреты скрывают знаменитые пасхальные яйца. - Что важнее для успеха: талант мастера или дар бизнесмена? - И почему после революции история Фаберже превратилась в драму. Мария Братолюбова расскажет, как российские ювелиры создали шедевры, равные лучшим европейским брендам. Это больше, чем история украшений — это история страсти, таланта и мечты Спикер: Мария Братолюбова - Кандидат исторических наук, доцент ЮФУ, автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу». В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю Фаберже; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.

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