Представь: пасхальное яйцо из золота и бриллиантов, внутри которого прячется миниатюрный сюрприз. Это не просто ювелирное украшение, а символ мастерства Карла Фаберже, который покорил мир. На этой встрече ты узнаешь: - Как мастерская Фаберже превратилась в мировой бренд. - Какие секреты скрывают знаменитые пасхальные яйца. - Что важнее для успеха: талант мастера или дар бизнесмена? - И почему после революции история Фаберже превратилась в драму. Мария Братолюбова расскажет, как российские ювелиры создали шедевры, равные лучшим европейским брендам. Это больше, чем история украшений — это история страсти, таланта и мечты Спикер: Мария Братолюбова - Кандидат исторических наук, доцент ЮФУ, автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу». В стоимость входят: - увлекательное погружение в историю Фаберже; - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.