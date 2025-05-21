Проект «Культограм» приглашает на музыкальную премьеру «Эдит Пиаф». К 110-летию со дня рождения великой певицы. На ужине ты узнаешь: - почему именно голос Эдит Пиаф стал голосом Франции? - как маленькая девочка из бедного парижского квартала превратилась в национальную икону? - о непростой судьбе певицы, о её становлении как артистки, о том, как рождались её легендарные композиции и кому она помогла взойти на сцену. - почему её образ до сих пор вдохновляет режиссёров, а голос завораживает слушателей по всему миру. Рассказ будет дополнять живое исполнение композиций Эдит Пиаф. Спикер: Марина Кравцова — вокалистка, кинопедагог, соавтор подкаста «Музыкальный код». В стоимость входят: - основное блюдо; - десерт; - бокал вина или чай/кофе; - репортажная съемка.