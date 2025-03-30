Мастер-класс, где ты сможешь создать украшение, которое будет не просто красивым, но и наполненным смыслом. На мастер-классе ты попробуешь технику wire wrap — оплетение камня проволокой — и сделаешь кулон-талисман своими руками. Выбери свой камень: Розовый кварц, цитрин, аметист, агат, лабрадорит, лазурит, амазонит. Ты научишься: — Работать с проволокой и формировать узоры — Закреплять камень без клея и пайки — Создавать украшения, которые несут смысл 700 рублей + время по тарифу «Циферблат» Запись в Telegram у ведущей — кнопка выше.