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Кулон в технике wire wrap

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 1050₽ до 1600₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Мастер-класс, где ты сможешь создать украшение, которое будет не просто красивым, но и наполненным смыслом. На мастер-классе ты попробуешь технику wire wrap — оплетение камня проволокой — и сделаешь кулон-талисман своими руками. Выбери свой камень: Розовый кварц, цитрин, аметист, агат, лабрадорит, лазурит, амазонит. Ты научишься: — Работать с проволокой и формировать узоры — Закреплять камень без клея и пайки — Создавать украшения, которые несут смысл 700 рублей + время по тарифу «Циферблат» Запись в Telegram у ведущей — кнопка выше.

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