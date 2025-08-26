«И тянутся города Я в каждом из них бывал Нас ссорили поезда Но мирил нас пустой вокзал...» Ведь знаешь эти строчки? Их написала «Комната культуры» — молодая авторская группа из Барнаула. И вот ребята приедут в Ростов-на-Дону! Солист коллектива Женя Трофимов — победитель телепроекта «Фабрики звёзд» и сонграйтер многих известных артистов. Их дебютный альбом «Кассета с тремя сторонами» стал открытием в жанре поп-рока и фаворитом цифровых площадок. Песня «Поезда» уже год занимает лидирующие места во всевозможных чартах, а на «Яндекс Музыке» группа набрала больше 5 000 000 прослушиваний, получив звание «Группа года» в 2024 году.