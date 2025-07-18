Просмотр фильма Джима Джармуша «Кофе и сигареты» с дегустацией кофе, вина и не только. Ты увидишь одиннадцать новелл с участием актёров, шоуменов, музыкантов, где герои фильма, попивая кофе и покуривая сигареты, спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. Дегустацию кофе и вступительную лекцию проведёт амбассадор Yankee Sierra, управляющая кофеен, Q Arabica Grader, победитель Бариста Юга 2024 Виктория Круцких. Кофе, представленный на дегустацию: – Ethiopia Shakiso Yeast – Colombia El Placer Wush Wush – Panama Ninety Plus Gesha Estates Natural Burgundy Blend Дегустацию вин и не только проведет Игорь Хуторенко – кавист винотеки SimpleWine. Вина, представленные на дегустацию: - Игристое вино Bruni Prosecco Brut - Вино Pinotage, Simonsig - Херес Tio Toto Cream, Jose Estevez - Ликёр Borghetti Caffe