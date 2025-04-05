Книжный клуб с ароматом Италии: «Почтальонша» и брускетты
проспект Соколова, 46
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Завершение:
1300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Обсуждение романа Франчески Джанованне «Почтальонша». Вместе с ведущей Марией Костиной участники поговорят о книге, вспомнят важные моменты из жизни, обсудят отношения мужчин и женщин, а ещё насладятся брускеттами и узнают, каким ароматом можно передать настроение истории. В завершение — тёплая фотосессия, приятное общение и вдохновение на новые открытия. Нужна запись у ведущей: +7 988 255 10 06
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