ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Книжный клуб Марии Костиной

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Встреча, где книга станет поводом для уютного и глубокого разговора. Участники будут читать, вспоминать, рассуждать и, конечно, находить отражения себя в истории. — Поговорят о семейных корнях и о доме, который каждый носит в сердце — Посмотрят на себя и друг друга через творческую практику и МАК-карты — Позволим себе чуть больше тепла и внимания к важному — Поделимся мыслями, впечатлениями и чем-то вкусным Количество мест ограничено — запись обязательна (по телефону).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста