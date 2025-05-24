Книжный клуб Марии Костиной
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
1300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Встреча, где книга станет поводом для уютного и глубокого разговора. Участники будут читать, вспоминать, рассуждать и, конечно, находить отражения себя в истории. — Поговорят о семейных корнях и о доме, который каждый носит в сердце — Посмотрят на себя и друг друга через творческую практику и МАК-карты — Позволим себе чуть больше тепла и внимания к важному — Поделимся мыслями, впечатлениями и чем-то вкусным Количество мест ограничено — запись обязательна (по телефону).
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