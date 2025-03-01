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Книжный клуб: Долорес Клейборн

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Книжный клуб Марии Костиной. В уютной тайной комнате обсудишь глубокую и драматичную историю Долорес Клейборн от Стивена Кинга. Что тебя ждёт? — Порассуждаешь о границе добра и зла: есть ли в мире те, кто совершает благо, даже если кажется, что они несут тьму? — Заглянешь в себя через упражнения на самопознание — Оставишь этот день в памяти благодаря профессиональному фотографу — Насладишься чаем с домашним пирогом — Посмотришь на себя с новой стороны с помощью МАК-карт и найдёшь ответы на волнующие вопросы — Пообщаешься, познакомишься и просто отлично проведёшь время! Запись по номеру телефона. Мероприятие пройдёт в «Циферблате».

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