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Кинопросмотр с психологом: «Время»

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 240₽ до 480₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма с психологом Фильм «Время» – это не просто фантастический боевик, но и исследование того, как концепция смертности и распределение ресурсов влияют на человеческое поведение. Ведущая: Лариса Момот, психолог с опытом более 6 лет, специалист по психосоматике. О фильме: Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречены сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и теперь вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Стоимость — тарифы Ц.

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