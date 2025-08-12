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Кинопоказ: «Принцесса Мононоке» + обсуждение

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Магия леса, древние легенды и бессмертная анимация Хаяо Миядзаки возвращаются на большой экран! Специальный премьерный показ легендарного анимационного фэнтези «Принцесса Мононоке» в новой 4K-реставрации. Картина, ставшая одним из главных шедевров студии Ghibli, вновь выходит в прокат в честь своего 40-летнего юбилея. Фильм, сочетающий красоту японских мифов, силу древних легенд и драму вечного противостояния человека и природы, стал одной из самых масштабных и значимых работ Миядзаки. Чтобы избавиться от смертельного проклятия, молодой принц Аситака отправляется в путешествие и оказывается в стране, где лесные духи и люди борются за право владеть Древним Лесом. Здесь он встречает юную воительницу— Принцессу Мононоке, воспитанницу богини-волчицы, и становится свидетелем схватки, в которой решается судьба всего мира. Фильм представит и обсудит со зрителями Марина Кравцова — кинопедагог, член жюри на 45?м ММКФ от Федерации киноклубов России, основатель киноклуба «Дежавю».

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