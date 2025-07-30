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Кинопоказ «Банда аутсайдеров» (1964) + обсуждение

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Культовая картина «Банда аутсайдеров», один из характерных фильмов Жан-Люка Годара и всей французской новой волны - это то, что точно стоит увидеть на большом экране! В главной роли — Анна Карина, величайшая муза режиссера и икона кино 60-х. Двое скучающих приятелей, Артур и Франц, одержимы голливудскими гангстерскими фильмами. Знакомство на курсах английского с Одиль приводит к плану совместного ограбления: в особняке ее тети спрятана крупная сумма. Коротая время в ожидании удобного момента, троица оказывается в водовороте дружбы, флирта и ревности — пока не вмешивается дядя Артура, заставляя действовать раньше срока и превращая легкую авантюру в опасное предприятие… Спикер: Анна Разогреева – социальный исследователь, кандидат наук, доцент.

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