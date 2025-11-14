Лекция Ольги Софиной о жизни и творчестве художника-авангардиста Казимира Малевича. Прошло более 100 лет с момента создания «Чёрного супрематического квадрата», а споры об этом произведении не утихают до сих пор. В чём его ценность? Что вообще имел в виду Казимир Малевич? Действительно ли любой человек может нарисовать его? Участники лекции будут отвечать на эти вопросы вместе. А также проследят творческий путь Казимира Малевича, который круто изменил искусство 20 века и стал безусловным лидером русского авангарда. Лекцию проведёт искусствовед и арт-критик Ольга Софина. Тайминг вечера: 19:00-19:30 – Сбор гостей, бокал игристого каждому гостю, фотограф и фотозона, розыгрыш подарков. 19:30-21:00 – Лекция 21:00-21:30 – Вопросы и ответы.