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Казимир Малевич: За пределы реальности

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция Ольги Софиной о жизни и творчестве художника-авангардиста Казимира Малевича. Прошло более 100 лет с момента создания «Чёрного супрематического квадрата», а споры об этом произведении не утихают до сих пор. В чём его ценность? Что вообще имел в виду Казимир Малевич? Действительно ли любой человек может нарисовать его? Участники лекции будут отвечать на эти вопросы вместе. А также проследят творческий путь Казимира Малевича, который круто изменил искусство 20 века и стал безусловным лидером русского авангарда. Лекцию проведёт искусствовед и арт-критик Ольга Софина. Тайминг вечера: 19:00-19:30 – Сбор гостей, бокал игристого каждому гостю, фотограф и фотозона, розыгрыш подарков. 19:30-21:00 – Лекция 21:00-21:30 – Вопросы и ответы.

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