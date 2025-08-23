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  1. Ростов-на-Дону
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Камерный вечер

Циферблат
проспект Соколова, 46

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Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Вечер арт экспериментов, литературы и живой инди-музыки. Неожиданные открытия от тех, с кем ты пересекаешься в городе, не задумываясь о том, что за талант несет в себе прохожий. Лайнап состоит исключительно из локальных творцов, готовых познакомить тебя с новым звуком, словом и смыслом под открытым небом уютного дворика Циферблата. Организаторы сознательно не расписывают резидентов заранее — они откроют интригу в дальнейших постах в соц.сетях. Но обещают: никаких пафосных выступлений, только камерная атмосфера, где важны и музыка, и слова, и само пространство между ними. А после основной программы можно остаться на after-party: лично пообщаться с участниками вечера, обменяться впечатлениями с другими гостями, найти тех, кто разделяет твои вкусы (а может быть, и договориться о совместных проектах) Это тот редкий формат событий, где исполнители и зрители оказываются в одном пространстве — без кулис и условностей.

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