Новая лекция Ксении Пироговой об антигероях в кино. Долгое время героями кассовых фильмов, сериалов и книг были хорошие парни — благородные сыщики, принципиальные копы, бесстрашные супергерои, прекрасные принцы... Но чем дальше развивалась киноиндустрия, тем чаще на первый план стали выходить персонажи, более чем далекие от эпитета «положительный». На своей новой лекции Ксения Пирогова расскажет, как антигерои заняли главное место под солнцем Голливуда, а также объяснит, чем антигерой отличается от злодея, зачем вскоре снимут ремейк «Американского психопата», почему «Пацаны» актуальнее «Мстителей», а «Хранители» — самый важный комикс о супергероях, какой секрет скрывает герой Райана Гослинга в «Драйве» и почему каждый из нас хотя бы однажды должен сыграть в Disco Elysium.