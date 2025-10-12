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Как ссориться и сохранять отношения

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 240₽ до 790₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

#Явтемефест: День, чтобы замедлиться, вдохновиться и вспомнить, каково это — быть в контакте с собой. О том, как научиться говорить, слышать и не терять себя в отношениях. Лектор: Алина Забудская — психотерапевт, магистр психологии, ведущая групп. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р

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