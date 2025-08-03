Пифагор — это не только теорема. Его философская школа занималась внутренним развитием, этикой и поиском гармонии. Обсудим 8 его практик, и попробуем применить их прямо на занятии. Цена встречи по тарифам Ц.: Тариф — 3,5 руб. - минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.