Как быть счастливым: 8 практик школы Пифагора
проспект Соколова, 46
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от 100₽ до 500₽
Возраст 14+
Про событие
Пифагор — это не только теорема. Его философская школа занималась внутренним развитием, этикой и поиском гармонии. Обсудим 8 его практик, и попробуем применить их прямо на занятии. Цена встречи по тарифам Ц.: Тариф — 3,5 руб. - минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.
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