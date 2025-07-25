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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Истории любви за бокалом вина

Галерея NNN
Пушкинская улица, 83

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Уютный вечер в галерее NNN, где в атмосфере тепла и вдохновения историк и рассказчик Альберт Смирнов раскроет самые романтические, страстные и загадочные истории любви выдающихся личностей Ростова-на-Дону. Под мягкий свет и лёгкий звон бокалов ты погрузишься в прошлое, где: — Атаман Платов обещал целое состояние за голову Наполеона, а английские дамы слали ему любовные письма; — Невеста атамана Ефремова поставила дерзкое условие перед свадьбой, и как это изменило их судьбу; — Амазонки и скифские воины встретились не на поле боя, а в объятиях страсти; — Купец-миллионер Парамонов покорял сердце актрисы Маргариты Черновой не деньгами, а неожиданным жестом; — Сабина Шпильрейн и Карл Юнг связали свои жизни не только наукой, но и тайной, о которой шептался весь Ростов; — Антон Чехов написал повесть «Огни» под впечатлением от бурного романа, в котором замешан и наш город. Почему стоит прийти? — Узнаешь малоизвестные факты о знаменитых ростовчанах. — Окунёшься в атмосферу старинного Ростова с его интригами и романтикой. — Услышишь живые, эмоциональные истории от Альберта Смирнова — мастера увлекательных рассказов. — Насладишься изысканными винами в красивом пространстве галереи NNN.

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