Праздник от клуба испанского языка Tres Jotas и Циферблата — испанская фиеста. Будет много живого общения, ярких эмоций, лёгкого южного беззаботства — и всё это с испанским акцентом. Что ждёт гостей? Точно будет музыка, точно будет танец, точно будет что-то вкусное… А остальное узнаешь, когда окажешься в атмосфере жаркой испанской ночи.