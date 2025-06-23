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Испанская фиеста

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 210₽ до 420₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Праздник от клуба испанского языка Tres Jotas и Циферблата — испанская фиеста. Будет много живого общения, ярких эмоций, лёгкого южного беззаботства — и всё это с испанским акцентом. Что ждёт гостей? Точно будет музыка, точно будет танец, точно будет что-то вкусное… А остальное узнаешь, когда окажешься в атмосфере жаркой испанской ночи.

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