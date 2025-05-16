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Икона стиля: Анджелина Джоли

Горизонт Cinema&Emotion
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

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2000₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция, посвящённая одной из самых красивых и популярных актрис в мире — Анджелине Джоли. Родившаяся в семье киноактеров, в детстве Энджи мечтала открыть бюро ритуальных услуг, ходить по подиуму или стать пилотом. Однако её карьера на экране началась уже в пять лет, и с тех пор Джоли покоряет сердца зрителей. Известная своими сумасбродными выходками и тремя замужествами, Анджелина Джоли прославилась, благодаря ролям Лары Крофт и Малифисенты, воспитанию шестерых детей. И удивительно, что такая яркая персона получила свой первый «Оскар» за роль второго плана. Участники вечера узнают секреты актёрского мастерства дивы и её ежедневные рутинные привычки, какой натуральный цвет волос Джоли и за что чаще всего критикуют актрису в прессе? И, конечно, проследят её творческий путь и поймут, почему союз с Бредом Питтом был счастливым, но таким недолгим. Лекцию проведет деятель искусств, драматург, кинорежиссёр Полина Ларина. Программа вечера: 19:00-19:30 — Сбор гостей, бокал игристого и сладкий комплимент каждому гостю, розыгрыш подарков, фотосъемка 19:30-21:30 — Лекция, вопросы и ответы

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