Она одинокая, давно не востребованная актриса театра, слегка за сорок. Вынуждена подрабатывать, вместе со своей, такой же неустроенной подругой, детскими аниматорами. Он депутат, избранник народа и вполне себе обеспеченный человек. Чем обернётся их встреча на детской вечеринке? И почему именно после неё герои невольно зададутся вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь и семья. Обыденная на первый взгляд история, превратилась в искромётную комедию, преисполненную глубокого смысла и тонкого юмора. Комический эффект от всего происходящего усилен яркими костюмами, декорациями, музыкальным и световым решением.