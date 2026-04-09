Хурма немного вяжет
Большая Садовая улица, 64
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1700₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Она одинокая, давно не востребованная актриса театра, слегка за сорок. Вынуждена подрабатывать, вместе со своей, такой же неустроенной подругой, детскими аниматорами. Он депутат, избранник народа и вполне себе обеспеченный человек. Чем обернётся их встреча на детской вечеринке? И почему именно после неё герои невольно зададутся вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь и семья. Обыденная на первый взгляд история, превратилась в искромётную комедию, преисполненную глубокого смысла и тонкого юмора. Комический эффект от всего происходящего усилен яркими костюмами, декорациями, музыкальным и световым решением.
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