Концерт Goth и Industial музыки. Для тебя в этот день выступят: — RAVEN SAID [Goth Rock | Екатеринбург]. Цепко приковывающий взгляд внешний вид, гибкий гитарный саунд, тревожные чувственные синты и гипнотический бит — утончённый синтез, замешанный на post-goth эстетике. Тонко прорабатывая саунд, музыканты аккумулируют энергию гот-рока «второй волны», эффектно дополняя ее элементами пост-панка и нью-вейв, создавая оригинальное современное звучание. Группа, великолепно подходящая для того, чтобы смело раскрыть объятия наступающей осени, порадует вас как новыми, так и старыми и любимыми хитами. — TOXISECTOR [Dark Electro | Краснодар]. Краснодарский музыкальный проект, который переносит тебя в пост-ядерное будущее, раскрывая горизонты агрессивно-танцевальных ритмов и уникального звукового ландшафта. С первых аккордов тебя захватывают ядовитые и электрические звуки, которые сливаются в мощный поток, в котором скрим-вокал переплетается с нежностью женских мелодий. Это звуковая симфония, будто вырванная из самой глубины заброшенного бункера — шорохи и громы, крики и шепот, словно ожившие сэмплы из заброшенных лабораторий. — И всё это при поддержке Dj-сетов от резидентов RnD Goth Community: DJ DEMIAN & DJ HELLVIZ. Ты готов к готопляскам до упаду? Точи когти, рви сетки, накладывай лучший мэйк! Приобрести билет можно на входе. Забронировать стол можно по номеру телефона +8 (928) 173-33-06 через WhatsApp