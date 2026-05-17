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GorillaGun

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Дикий стиль из тёмных подворотен Северного Кавказа от Безумных горилл с пистолетами в рамках сольных столичных концертов, посвящённых новому альбому. 6 лет внутреннего бунта, выраженного в искренних текстах и ностальгическом звучании. Между поколениями и вне стилей. Мрачные, мощные и агрессивные для перосмыслевших свою юность и пылающих социо-культурным протестом в своих сердцах. Прямиком из топовых плейлистов стриммингов и радиостанций на концертные площадки. Специальный гость — Nabath

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