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Дикий стиль из тёмных подворотен Северного Кавказа от Безумных горилл с пистолетами в рамках сольных столичных концертов, посвящённых новому альбому. 6 лет внутреннего бунта, выраженного в искренних текстах и ностальгическом звучании. Между поколениями и вне стилей. Мрачные, мощные и агрессивные для перосмыслевших свою юность и пылающих социо-культурным протестом в своих сердцах. Прямиком из топовых плейлистов стриммингов и радиостанций на концертные площадки. Специальный гость — Nabath
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