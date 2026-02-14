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Funk Night

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Фанковая вечеринка в День всех влюблённых. Когда шампанское выпито и все слова сказаны, остаётся только танцевать до упаду под виниловый сет одного из ведущих фанковых диджеев юга России — Владимира Чена (DJ CHENSKY) Что такое фанк? Слово фанк?— жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть.? Фанк, прежде всего, является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: предельная синкопированность партий всех инструментов.

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