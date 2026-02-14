Фанковая вечеринка в День всех влюблённых. Когда шампанское выпито и все слова сказаны, остаётся только танцевать до упаду под виниловый сет одного из ведущих фанковых диджеев юга России — Владимира Чена (DJ CHENSKY) Что такое фанк? Слово фанк?— жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть.? Фанк, прежде всего, является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: предельная синкопированность партий всех инструментов.