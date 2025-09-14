Когда ты был ребёнком, новые друзья появлялись просто и быстро. С возрастом всё стало иначе: слишком много дел и работы. Но встретить своих возможно — нужно только пространство для этого. Приходи на встречу для парней и девушек до 30 лет — это возможность найти друзей и соратников по интересам, обменяться опытом и вдохновением. Что будет на френдворкинге: — Простое и живое общение без неловких пауз. — Особые форматы для командной и личной работы. — Эксперт по коммуникациям, который подскажет, как легче знакомиться. — Много разговоров и доверия, чтобы унести с собой новые контакты и тёплые впечатления. Это встреча подойдёт: — тем, кто ищет близких по духу людей и хочет научиться открываться без лишнего стресса. — интровертам, которые ценят искренние разговоры. — экстравертам, которые любят заводить новые связи и придумывать совместные проекты. Напиши ведущей Полине в тг, чтобы попасть на встречу. Стоимость посещения: 500р + тарифы Ц. Тарифы — это 4р минута. Час посещения будет стоить 740р, два часа — 980р