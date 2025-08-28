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Эмоции на экране

Циферблат
проспект Соколова, 46

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Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Погрузись в захватывающие отрывки из фильмов и научись распознавать чувства и эмоции героев. Будет не только просмотр, но и разбор каждого жеста, движения — ты увидишь, как язык тела рассказывает о внутренних переживаниях. Стоимость — 500 руб + тарифы Ц.

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