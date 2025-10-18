Брось кубик d20 на понимание английского языка. Представьте: ты — отважный эльф-варвар, храбро защищающий деревню от гоблинов. Или — проницательный волшебник-драконорожденный, плетущий чары в самый нужный момент. А может, ловкий гном-плут, у которого на каждый случай есть план и парочка тузов в рукаве. Теперь представьте, что всё это происходит на английском языке. Тебя ждёт ролевая игра Dungeons & Dragons от языковой школы Контекст. Мастер игры подготовит всё необходимое: персонажей, кубы и правила. От тебя требуется только хорошее настроение, настрой на командную работу и английский язык уровня В1 и выше. Стоимость посещения: Тарифы Ц — это 4р минута. Час посещения будет стоить 240р, два часа — 480р. абонемент на день — 790р Записаться на событие можно по номеру телефона: +7 908 197-39-12 (напиши «хочу на DND»)