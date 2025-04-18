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Dizzy Dutch Duck | 22:00

Джаз-клуб «Эссе»
Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

В этот день в джаз-клубе «Эссе» сразу 2 концерта! Джазовые стандарты и авторскую музыку исполнит Dizzy Dutch Duck — группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских, играющая современный джаз. Коллектив известен своими экспериментами в музыке: полижанровость, полиритмия, искусная аранжировка, работа со звуком, импровизация и гибкость музыкальной формы — всё это отражает музыку Dizzy Dutch Duck. DDD — участники Главной Сцены STEREOLETO ‘18, Present is Perfect ‘21/23, Pacific Ocean Jazz Festival ’22, Chess & Jazz Festival ’24 и других. В октябре ’24 у группы вышел новый альбом SASU SCHILDT, который разместили на обложке плейлиста «Современный джаз» в VK Музыке, а также релиз включили в плейлисты: Иностранный стиль, Джаз, Джаз и хип-хоп, Иностранный хип-хоп в VK Музыка. Состав группы: Антон Боярских — тромбон Игорь Тимофеев — саксофон Элина Духовная — вокал Илья Корчагин — гитара Александр Алексеев — клавишные Виктор Савич — бас Аркадий Артюшевский — ударные Александр Шалимов — перкуссия

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