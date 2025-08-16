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День фотографии

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 4₽ до 500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Ты снимаешь. Думаешь о кадре даже в отпуске. Переписываешься с клиентами на бегу и прокручиваешь в голове идею своей первой выставки? ? Этот день — для тебя. Неважно, снимаешь ли ты людей или архитектуру, студийные портреты или уличные зарисовки — мы создаём пространство, где фотографы Ростова могут быть собой ?? Что будет: фотосушка — принеси свои снимки и поделись творчеством; нетворкинг — познакомься с теми, кто говорит на твоём языке; лекции — личный бренд фотографа, лекции про студии и запуск выставки атмосфера, где хочется обсуждать технику, идеи, работу с моделями и вдохновение. Кому стоит быть? Если вы фотограф, который: — хочет обменяться опытом, — ищет вдохновение, — планирует выставку или хочет монетизировать своё творчество — приходите. Впервые в Циферблате собирают ростовское фото-коммьюнити — от новичков до профи. Вход по тарифам Ц. Тариф — 4 руб./минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют

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