Армения — это больше, чем страна. Это вкус, ритм, голос и история 12 июля в Циферблате — целый день, посвящённый армянской культуре. В пространстве будет пахнуть специями и ароматными блюдами. Ты окунёшься в мир, где звенит музыка и кочари зовёт в пляс, где абрикосы — будто с солнцем внутри, женгялов хац хрустит ароматными травами, а ламаджо дразнит аппетит. Будем лепить, танцевать, знакомиться с живописью, слушать армянскую речь и истории — про Фрунзика, Бабаджаняна, Сарояна и тех, кто несёт культуру в себе и сегодня. Это день о корнях, о вкусе, о памяти и радости жизни. Приходи почувствовать Армению сердцем! Вход по тарифам Циферблата (3,5 рубля/минута)