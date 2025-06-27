Встреча винного киноклуба, в рамках которой состоится дегустация вин и просмотр фильма «Шампанского!». Жан, Патрик, Джоанна, Роман и Гийом дружат уже 30 лет. Патрик собирает старых друзей на свой мальчишник, решив совместить праздник и дегустацию лучших сортов игристого. Беда в том, что гости вечеринки ненавидят будущую жену Патрика и чем крепче градус событий, тем сложнее воспринимать выбор друга на трезвую голову. Дегустацию вин проведет кавист винотеки SimpleWine Игорь Хуторенко. Вина, представленные на дегустацию: Шампанское Brut Regence, Brimoncourt Игристое вино Kaapse Vonkel Brut, Simonsig Игристое вино Cava Sumarroca Brut Reserva, Bodegues Sumarroca Игристое вино Скалистый Берег. Блан де Нуар Игристое вино Turckheim Cremant d'Alsace, Cave de Turckheim Шипучее вино Lambrusco dell'Emilia Solco, Paltrinieri Программа вечера: 19:00-19:30 – Сбор гостей, фотограф, розыгрыш подарков. 19:30-19:40 – Вступительная часть от спикера. 19:40-21:20 – Просмотр фильма. 21:20-21:40 – Вопросы и ответы.