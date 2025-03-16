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Дарья Макоева

Циферблат
проспект Соколова, 46

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Завершение:

от 35₽ до 420₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт-путешествие в XVI–XVII век. Это не просто концерт, а погружение в эпоху барокко и Ренессанса. Гитара, блок-флейта и вокал оживят музыку великих композиторов: Баха, ван Эйка, Доланда и других мастеров, чьи произведения до сих пор волнуют сердца. — Музыка королевских дворцов и средневековых улиц — Истории о жизни и творчестве композиторов — Атмосфера, полная гармонии и вдохновения Исполнитель — Дарья Макоева, профессиональный музыкант, исследователь фольклорной музыки, лауреат международных конкурсов. Приходи, чтобы не просто услышать музыку, но и прочувствовать её душу. Вход по тарифам пространства (3,5 р/мин).

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