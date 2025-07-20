Что? Где? Когда?
проспект Соколова, 46
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от 0₽ до 700₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
Собираем всех знатоков в Циферблате! Харизматичный ведущий Станислав проведёт любимое шоу из своих вопросов и твоих ответов. Время за интеллектуальным отдыхом пролетит быстро и ярко. Вход — время в Циферблате.
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