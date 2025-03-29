Чокер с натуральными камнями
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 1110₽ до 2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь создать украшение с особым смыслом. — Ты подберёшь натуральные камни и подвеску, которая понравится именно тебе — Соберёшь украшение, которое будет отражать твою энергетику и стиль — Проведёшь время в творческой атмосфере и создашь особенную вещь своими руками Стоимость: 900 рублей + время по тарифу «Циферблат».
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