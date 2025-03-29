Мастер-класс, на котором ты сможешь создать украшение с особым смыслом. — Ты подберёшь натуральные камни и подвеску, которая понравится именно тебе — Соберёшь украшение, которое будет отражать твою энергетику и стиль — Проведёшь время в творческой атмосфере и создашь особенную вещь своими руками Стоимость: 900 рублей + время по тарифу «Циферблат».